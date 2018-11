Ein geordneter Brexit ist seit dem vergangenen Wochenende wieder ein Stücken wahrscheinlicher. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Denn Theresa May steht die eigentliche Feuertaufe erst noch bevor: Die Abstimmung im britischen Unterhaus wird, so viel steht fest, nicht einfach. Welche wirtschaftlichen Konsequenzen wären im Zuge eines britischen "no" zu befürchten? Wie geht es nun weiter in Sachen Brexit? Kemal Bagci von der BNP Paribas bei Börse Stuttgart TV. Folgt uns auch auf unseren anderen Social-Media-Seiten: WhatsApp: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/tools-und-services/whatsapp-service/ Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/boersestuttgart/ Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart/