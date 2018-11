Dow Jones - Neues Monatstief

Bastian Galuschka,

Die vergangene Handelswoche lief für die Käufer im Dow Jones Industrial Average alles andere als gut. Selbst am Brückentag zwischen Thanksgiving und dem Wochenende schafften es die Bullen nicht, den Index zu stabilisieren.

Die Enttäuschung scheint nach dem Wochenende neuem Mut zu weichen. Mit Kurssprüngen gehen die US Indizes in den Montagshandel. Eine erste Widerstandszone lässt sich im Dow Jones Industrial Average um 24.500 Punkte herausarbeiten. Lässt der Index diesen Bereich hinter sich, bilden die Hochs bei 24.707 Punkten die nächste Anlaufmarken. Erst wenn auch diese Hürde genommen wird, wäre eine kleine Umkehr im Chart geschafft. In einem nächsten Schritt könnte der Dow Jones Industrial Average anschließend die Marke von 24.900 Punkten ansteuern.

Auf der Unterseite wären weitere Tiefs schon nahezu fatal. Erst im unteren 24.000-Punkte-Bereich ließe sich dann der nächste wirklich belastbare Support ausmachen. Kleinere Etappenziele notieren bei 24.248 und 24.122 Punkten.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 06.11.2018 - 26.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2013 - 26.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

