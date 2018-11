Von Mike Colias

NEW YORK (Dow Jones)--General Motors reagiert auf die Abkühlung des US-Automarkts mit umfangreichen Stellenstreichungen. In Nordamerika will der Autokonzern laut Mitteilung etwa 15 Prozent der festangestellten Jobs abbauen. Somit könnten mehr als 8.000 Stellen betroffen sein. Zudem kündigte der US-Autokonzern an, mehrere Modelle im kommenden Jahr auslaufen zu lassen.

Wie andere Unternehmen der Branche konzentriert sich der Konzern zunehmend auf die Elektromobilität. Anstelle von Limousinen fokussiert sich General Motors auch immer mehr auf SUVs.

In den nun angekündigten Stellenstreichungen seien auch Mitarbeiter enthalten, die vor kurzem bereits ein Abfindungsangebot akzeptiert hätten, so GM.

November 26, 2018

