Die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008) auf Platz 2 der DAX-Gewinnerliste … das sah man in den letzten Monaten eher selten. Ist das endlich der Boden, auf den man bislang so oft vergebens hoffte? Bis 8,05 Euro war die Aktie vergangene Woche schon gefallen … da muss es doch endlich mal genug sein? Rein vom Stand der Dinge bei der Restrukturierung, bei der Umsatz- und Gewinnentwicklung, mag man das in der Tat unterschreiben können. "Teuer" ist die Aktie nun wirklich nicht mehr. Aber kümmert das die Trader, die die "Deutsche" zuletzt von einem neuen Tief zum nächsten gedrückt haben?

Das müsste sich eben erst einmal erweisen. Denn wenn man sich den Chart genauer ansieht, stellt man fest, dass die am Ende eben doch kurzlebige Gegenreaktion Ende Oktober genauso begann wie dieses Aufbäumen heute: ...

