BERLIN (Dow Jones)--Angesichts der kriegsähnlichen Zustände vor der Halbinsel Krim hat Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko ihre Besorgnis über die Lage zum Ausdruck gebracht. Merkel habe die Notwendigkeit von Deeskalation und Dialog betont, für die sie sich einsetzen werde, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag mit. Die Bundeskanzlerin und der Staatspräsident vereinbarten demnach, in engem Kontakt zu bleiben. Weitere Inhalte des Gesprächs gab Seibert nicht bekannt.

November 26, 2018 11:08 ET (16:08 GMT)

