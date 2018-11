Die Finanzinitiative des UN-Umweltprogramms (UNEP FI) und 28 Banken aus aller Welt veröffentlichen heute bei ihrem weltweiten Roundtable in Paris die Grundsätze für verantwortungsbewusstes Banking (Principles for Responsible Banking) zu öffentlichen Konsultationszwecken. Die Banken verfügen über kombinierte Vermögenswerte in Höhe von 17 Billionen US-Dollar und CEOs von 12 der Banken werden der Veröffentlichung beiwohnen.

Von den 28 Banken ist die Piraeus Bank die einzige griechische Bank, die einen aktiven Beitrag zur Entwicklung dieser Grundsätze leistet. Christos Megalou, Chief Executive Officer der Piraeus Bank, nahm heute an der internationalen Sitzung teil und bekundete seine Unterstützung für die neuen Grundsätze gemeinsam mit den CEOs der 27 internationalen Banken.

Für die Grundsätze beginnt nun eine sechsmonatige weltweite öffentliche Konsultationsphase, bevor sie von Banken aus der ganzen Welt auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York im September 2019 unterzeichnet werden.

Die Grundsätze bestimmen die Rolle und Verantwortung des Bankensektors bei der Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft. Mit dem Bekenntnis zum neuen Rahmen werden die Banken ihr Geschäft an den Vorsätzen der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) und des Pariser Klimaabkommens ausrichten.

Satya Tripathi, Beigeordneter Generalsekretär, UN Environment, führte aus: "Das weltweite Bankgewerbe stellt sich dem Thema Nachhaltigkeit. Ich bin optimistisch, dass die geschäftliche Praxis neu ausgerichtet wird und zwar indem sie die Tatsache berücksichtigt, dass grünes und sozial verantwortliches Wirtschaften das beste Geschäft ist."

Christos Megalou, Chief Executive Officer der Piraeus Bank, sagte: "Wir unterstützen die Grundsätze, weil verantwortungsvolle Beziehungen zu unseren Kunden, Aktionären, Mitarbeitern und der Gesellschaft im Allgemeinen uns unserer Ansicht nach insgesamt einen Wettbewerbsvorteil beim Aufbau von Vertrauen, der Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung und der Wiederbelebung der griechischen Wirtschaft verschaffen. Diese Grundsätze entsprechen den Werten der Piraeus Bank und stärken die Kultur des Unternehmens, die auf Verantwortlichkeit, Leistungsbereitschaft und Transparenz gründet."

