Die Paion-Aktie markierte am 25. Oktober bei 1,91 Euro ein neues Jahrestief. Von diesem Tief aus stieg die Aktie anschließend wieder an. Nach einer teilweise sehr dynamischen Rallye konnte am 6. November bei 2,43 Euro ein neues Monatshoch ausgebildet werden.

Die zuvor überschrittene 50-Tagelinie wurde in der anschließenden Korrektur jedoch noch einmal unterschritten. Im Tief fiel der Kurs bis zum 15. November auf 2,13 Euro zurück, ehe eine neue Aufwärtsbewegung gestartet werden konnte. Sie ... (Dr. Bernd Heim)

