Die DZ Bank hat den fairen Wert für Facebook von 160 auf 145 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Angesichts der Zunahme von Skandalen und zumindest fragwürdiger Unternehmenspraktiken laufe der US-Konzern Gefahr, seine Glaubwürdigkeit dauerhaft zu verlieren, schrieb Analyst Ingo Wermann in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Diskreditierung von Kritikern und Wettbewerbern durch eine beauftragte PR-Agentur erhöht seines Erachtens das Risiko, dass sich Nutzer und Werbetreibende von Facebook abwenden. Dies habe er nun in sein Bewertungsmodell eingearbeitet. Wegen der großen Kundenbasis und der sehr soliden Bilanz bleibe es aber bei seinem Anlageurteil./ck/she Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2018-11-26/18:26

ISIN: US30303M1027