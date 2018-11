ZÜRICH (Dow Jones)--Beflügelt von positiven Schlagzeilen aus Italien hat der schweizerische Aktienmarkt am Montag fest geschlossen und die Freitagsgewinne ausgebaut. Die Hoffnung auf einen Kompromiss im Haushaltsstreit der EU mit Italien sorgte für Zuversicht. Mit der Aussage des italienischen Vizeregierungschefs Luigi Di Maio, mit der EU über eine Senkung des Defizits für 2019 zu verhandeln, stieg die Hoffnung auf ein versöhnliches Ende des Fiskalstreits. Die gute Laune an den europäischen Aktienmärkten erfasste auch die eidgenössische Börse, der SMI gewann 1,0 Prozent auf 8.931 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten gab es nur einen Verlierer. Umgesetzt wurden 51,8 (zuvor: 32,45) Millionen Aktien.

Von den sinkenden Italien-Renditen profitierten zwar in erster Linie die italienischen Bankenwerte, aber auch hierzulande zählten die Branchentitel zu den klaren Gewinnern: UBS und Credit Suisse gewannen jeweils 2,3 Prozent. Befeuert von Konsolidierungsfantasie im europäischen Telekommunikationssektor legten Swisscom um 2,5 Prozent zu. Kreise berichteten, die Deutsche Telekom habe grünes Licht von der EU für die Übernahme der schwedischen Tele 2 erhalten.

Neben den Bankenwerten waren auch andere zyklische Aktien gesucht, so kletterten die Scheine des Baustoffherstellers Lafargeholcim als Tagessieger um 3,3 Prozent. Die Papiere der Luxusgüterkonzerne Richemont und Swatch verteuerten sich um jeweils 1,7 Prozent. Der französischen Kering-Konzern will seine Digitalaktivitäten stärken und die volle Kontrolle des Zweigs bis zur ersten Jahreshälfte 2020 ausüben. Derzeit konzentriert sich der Geschäftszweig auf das Gemeinschaftsunternehmen Yoox Net-A-Porter (YNAP) - YNAP-Eigentümer ist Richemont. Zwar will sich Kering von YNAP formal lossagen, aber nach Aufbau eigner Online-Aktivitäten weiter mit YNAP kooperieren.

Am breiten Markt zogen Logitech um 4,0 Prozent an. Medienberichten zufolge soll das Unternehmen erwogen haben, Plantronics, die unter anderem Kopfhörer herstellt, für mehr als 2,2 Milliarden Dollar zu übernehmen. Dies wurde jedoch zwischenzeitlich dementiert. Die Titel des Backwarenkonzerns Aryzta schossen nach guten Umsatzzahlen um 11,2 Prozent empor.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2018 12:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.