- Auszeichnung für innovative Erfolgsprojekte in Unternehmen wurde auf dem dena Energiewende-Kongress verliehen



Zum zwölften Mal in Folge hat die Deutsche Energie-Agentur (dena) auf ihrem Energiewende-Kongress den "Energy Efficiency Award" für herausragende Energieeffizienzprojekte in privaten und öffentlichen Unternehmen verliehen. Die Auszeichnung steht unter der Schirmherrschaft von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und ist mit Preisgeldern von insgesamt 30.000 Euro dotiert.



Die Awards wurden in der Kategorie Energiewende 2.0 an den Kupferhersteller Aurubis in Hamburg sowie in der Kategorie Energieeffizienz: von clever bis digital an den Flughafenbetreiber Fraport und MeteoViva in Frankfurt (Main) verliehen. Preisträger der Kategorie Energiedienstleistungen und Energiemanagement sind das indische Energie-Start-up Smart Joules zusammen mit dem St. Stephen's Hospital in Delhi. Der Publikumspreis, der bei einem Live-Pitch auf dem Kongress verliehen wurde, ging an die Stadt Zhovkva in der Ukraine.



Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung, betonte während der Preisverleihung die Rolle der Unternehmen bei der Steigerung der Energieeffizienz und der Erreichung internationaler Klimaschutzziele. "Wir müssen noch stärker in Innovation und die richtigen Technologien investieren, wenn wir die gesetzten Ziele erreichen wollen. Manchmal fehlt es allerdings auch noch an den richtigen politischen Rahmenbedingungen. Der Energy Efficiency Award zeigt, dass es vielseitige und erfolgreiche Effizienzprojekte gibt, die darauf warten, auf weitere Betriebe übertragen zu werden. Diese Chance sollten Unternehmen jetzt nutzen!"



Die dena vergibt den Energy Efficiency Award, um auf Erfolgsgeschichten in Unternehmen aufmerksam zu machen, welche die Energiewende aktiv mitgestalten. Insgesamt hatten sich in diesem Jahr 104 Energieeffizienzprojekte für die Auszeichnung beworben: 72 Bewerber kamen aus Deutschland, weitere 32 aus dem europäischen und internationalen Raum. Die Auszeichnung wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert und durch die Premium-Partner Danfoss und KfW unterstützt.



Aurubis AG punktet mit Abwärmenutzung



Der Kupferhersteller nutzt entstehende industrielle Abwärme im eigenen Unternehmen und liefert zudem erhebliche Wärmemengen an die enercity Contracting Nord GmbH, die diese zur Beheizung der Hamburger HafenCity Ost nutzt. Die externe Nutzung der Abwärme leistet einen wesentlichen Beitrag zu den Klimaschutzzielen der Stadt Hamburg. Anspruchsvolle Emissionsvorgaben für die Wärmeversorgung des Neubaugebietes HafenCity Ost können mithilfe der Industriewärme sogar unterschritten werden. Mit der internen Nutzung eines Teils der Wärme kann Aurubis zudem fast die Hälfte seines Wärmebedarfs für die Kupferelektrolyse und die Elektrolytaufbereitung decken.



Fraport AG und MeteoViva GmbH setzen auf Digitalisierung



Zentraler Baustein des gemeinsamen Energieeffizienzprojektes ist ein digitales Simulationsmodell, welches die Energieflüsse des Gebäudes abbildet. Die Simulation wird zur aktiven Steuerung der Gebäudeleittechnik in der Firmenzentrale genutzt. Auf ihrer Basis wurde der Energiebedarf des Gebäudes und der eingesetzten Technik analysiert, entsprechende Optimierungsstrategien für den Betrieb von Heizung und Kühlung festgelegt und erfolgreich umgesetzt. Das Projekt zeigt, dass durch Digitalisierung auch bei hohen Standards noch Energieeffizienzsteigerungen zu erreichen sind.



Smart Joules Pvt. Ltd. verbessert die Energiebilanz des St. Stephen's Hospital



Im Rahmen einer Kooperation wurde ein digitales Energiemanagementsystem aufgebaut, das die Grundlage für zahlreiche Energieeffizienzmaßnahmen bildet. Smart Joules installierte im Krankenhaus eine internetbasierte Mess- und Steuerungstechnologie zur kontinuierlichen Optimierung des Energiesystems. Die Technologie protokolliert Energie- und Leistungsdaten von mehr als 100 Anlagen und sendet entsprechende Warnhinweise, wenn an Anlagen kritische Daten gemessen werden. Dem indischen Start-up ist es damit gelungen, mit innovativen, internetbasierten Technologien ein erfolgreiches Geschäftsmodell für Energieeffizienz in einem Schwellenland zu entwickeln.



Publikumspreis für innovatives Konzept



Bereits zum zweiten Mal konnten sich Unternehmen mit Konzepten für den Publikumspreis des Energy Efficiency Award bewerben. Das auf dem dena Energiewende-Kongress anwesende Fachpublikum stimmte live während der Preisverleihung für die Vergabe des Publikumspreises an die Verwaltung der Stadt Zhovkva für ein energieeffizientes Wohngebiet in der Ukraine.



Alle Informationen zum Wettbewerb unter www.EnergyEfficiencyAward.de. Weitere Informationen zum dena Energiewende-Kongress unter www.dena-kongress.de.



