einen Konzernumsatz zwischen -5,6 % (EUR 277 Mio.) und +2,3 % (EUR 300 Mio.). Der tatsächlich erzielte Umsatz hängt maßgeblich von dem typischerweise sehr volatilen Jahresendumsatz ab. Der negative Free Cashflow wird nicht mehr in Höhe eines mittleren einstelligen Millionenbetrages erwartet, sondern voraussichtlich zwischen EUR -35 bis -7 Mio. vor dem Zufluss von Finanzierungsmitteln liegen. Der Ausblick bezüglich des erwarteten EBITDA zwischen EUR 20 und 28 Mio. wird unverändert bestätigt. 26.11.2018 CET/CEST