US-Staatsanleihen haben am Montag Kursverluste verbucht. Die Erholungsgewinne an der Wall Street und den Nasdaq-Börse wurden am Markt als Hauptgrund genannt.

Zweijährige Anleihen fielen leicht um 1,32 Punkte auf 100 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,83 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 4/32 Punkte auf 99 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,90 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Staatsanleihen gaben 7/32 Punkte auf 100 15/32 Punkte ab und rentierten mit 3,07 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren fielen um 10/32 Punkte auf 101 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,32 Prozent./ck/she

AXC0333 2018-11-26/21:35