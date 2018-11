Barclays hebt Allianz SE auf 'Overweight' und Ziel auf 225 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Allianz SE von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 210 auf 225 Euro angehoben. Bei dem Versicherer gehöre die Phase der Portfolio- und Kapitaloptimierung mittlerweile der Vergangenheit an, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Montag vorliegenden Studie. Von nun an könne der Konzern seien operative Schlagkraft erhöhen. Davon zeuge bereits unter anderem die Beschleunigung der internen Wachstumsraten.

Goldman hebt Covestro auf 'Neutral' - Ziel runter auf 51 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Covestro nach dem jüngsten Kursrutsch von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 52 auf 51 Euro reduziert. Angesichts der gesunkenen Aktienbewertung und der starken Bilanz sei der Spezialchemiekonzern nun ein attraktiveres Übernahmeziel als zuvor, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch Covestro selber könnte durch Zukäufe die Widerstandskraft des Produktportfolios stärken.

Kepler Cheuvreux hebt Lufthansa auf 'Buy' - Ziel 23,5 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Lufthansa von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 19,30 auf 23,50 Euro angehoben. Analystin Ruxandra Haradau-Doser hob in einer am Montag vorliegenden Studie ihre operative Gewinnschätzung für 2019 an und begründete dies vor allem mit niedrigeren Treibstoffpreisen und Währungseffekten. Positive Überraschungen bei den Durchschnittserlösen seien nicht auszuschließen und die Herausforderungen der Fluggesellschaft mit ihrer Billigflugtochter Eurowings habe der Markt schon verinnerlicht. In der Summe rechtfertige dies nun eine Kaufempfehlung.

Oddo BHF hebt Hypoport auf 'Buy' - Ziel runter auf 189 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo BHF hat Hypoport von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 191 auf 189 Euro gesenkt. Der zurückgekommene Aktienkurs biete eine gute Kaufgelegenheit, schrieb Analyst Martin Decot in einer am Montag vorliegenden Studie. Er kürzte zwar seine Gewinnschätzung je Aktie für den Finanzdienstleister in diesem Jahr, erhöhte sie aber für die kommenden beiden Jahre. Die Aktie verspreche relativ defensives Wachstum.

Equinet hebt Deutsche Pfandbriefbank auf 'Buy' - Ziel gesenkt

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Deutsche Pfandbriefbank nach zuletzt schwacher Kursentwicklung von "Accumulate" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 14,50 auf 13,60 Euro gesenkt. Er schätze die Aktie des Finanzinstituts weiterhin für ihre hohe Dividendenrendite und die günstige Bewertung, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings kürzte er seine Gewinnschätzungen für die Jahre 2019 und 2020. Konzernchef Andreas Arndt habe auf einer Investorenveranstaltung ein vorsichtiges Bild für das kommende Jahr gezeichnet.

DZ Bank senkt Aurubis auf 'Halten' und fairen Wert auf 50 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Aurubis nach einer Gewinnwarnung für das gerade begonnene Geschäftsjahr 2018/19 von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Den fairen Wert kappte Analyst Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie von 65 auf 50 Euro. Die neue Prognose für den operativen Vorsteuergewinn liege nun unter seiner Schätzung und auch unter der Markterwartung (Konsens). Die erneute Gewinnwarnung sei eine "negative Überraschung", schrieb der Experte. Dabei verwies er darauf, dass weitere zusätzliche ungeplante Stillstände nun nicht nur das erste Geschäftsquartal der Kupferhütte, sondern auch das Gesamtjahr 2018/19 belasten werden./ck

RBC hebt Iberdrola auf 'Outperform' und Ziel auf 7,50 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus RBC hat Iberdrola von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 7,00 auf 7,50 Euro angehoben. Iberdrola habe eine klare, wertsteigernde Wachstumsstrategie, begründete Analyst Fernando Garcia in einer am Montag vorliegenden Studie sein einzig positives Anlageurteil unter den Aktien der spanischen Versorger. Allgemein schrieb er, dass die regulatorischen Risiken für spanische Versorger zwar deutlich gesunken seien, das Ausmaß möglicher Einschnitte aber immer noch erheblich sei.

Warburg Research senkt Ziel für BASF auf 84 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für BASF nach Darlegung der neuen Strategie von 105 auf 84 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Schwarz berücksichtigt das Öl- und Gas-Geschäft in einer am Montag vorliegenden Studie in seinen Schätzungen als nicht mehr fortgeführt. Weil die Nachfrage aus der Automobil-Industrie schwächer sei als zunächst gedacht, habe er sie reduziert.

Barclays nimmt Axa mit 'Equal Weight' wieder auf - Ziel 23 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Axa mit "Equal Weight" und einem Kursziel von 23 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der französische Versicherer sei gut aufgestellt, um die Ziele in puncto Kapitalmanagement zu erreichen, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Wahrscheinlichkeit für deutlich positive Überraschungen auf diesem Gebiet sei derweil aber recht gering.

Deutsche Bank senkt Ziel für FMC auf 100 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für FMC von 107 auf 100 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Nach dem Kursrutsch seit Mitte Oktober haben sich bei den Aktien des Dialyse-Spezialisten eine sehr gute Einstiegsgelegenheit ergeben, schrieb Analyst Gunnar Romer in einer am Montag vorliegenden Studie. Die jüngsten moderaten Zielsenkungen hätten wohl hauptsächlich externe Gründe wie Hyperinflation oder negative Entwicklungen auf den Währungsmärkten.

Baader Bank senkt Ziel für Gea Group auf 25,50 Euro - 'Hold'

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat das Kursziel für Gea Group nach der gekappten Margenprognose für 2018 von 28,00 auf 25,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nur sechs Wochen nach der jüngsten Gewinnwarnung habe der Maschinenbauer nun die für den operativen Cashflow wichtige Marge reduziert, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Montag vorliegenden Studie und sieht die Glaubwürdigkeit des Managements zunehmend gefährdet. Zudem sei auch der Ausblick auf 2019 gedämpft worden, monierte er.

