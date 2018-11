FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat das Kaufinteresse bei deutschen Aktien am Montagabend nach Börsenschluss klar überwogen. Mit den gestiegenen Kursen an der Wall Street sei es auch hierzulande weiter nach oben gegangen. Das galt aber nicht für Gigaset, deren Papiere in der Spitze 30 Prozent tiefer gestellt wurden. "Aktuell reduziert sich das Minus auf 20 Prozent", sagte der Händler. Gigaset hatte am Abend mitgeteilt, das in Aussicht gestellte Umsatzziel dieses Jahr wohl nicht zu erreichen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.388 11.355 +0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

November 26, 2018 16:30 ET (21:30 GMT)

