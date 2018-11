Führende Technologien erschließen Ingenieuren und Designern Produkte der nächsten Generation

PTC (NASDAQ: PTC) gab heute die Übernahme von Frustum Inc., einem führenden Anbieter von generativer Designsoftware, für ca. 70 Mio. USD bekannt. Frustums Technologie für generatives Design eine Methode, die künstliche Intelligenz (KI) zur Erzeugung von Designoptionen nutzt stellt eine transformative Ergänzung des PTC Creo Portfolios dar.

PTC Adds Artificial Intelligence and Generative Design Capabilities to Enhance and Expand its CAD Portfolio with Acquisition of Frustum (Graphic: Business Wire)

Das in Boulder, Colorado, ansässige Unternehmen Frustum bietet patentierte und cloudbasierte Engineering-Software, mit der Designer und Ingenieure durch Nutzung leistungsstarker KI-Funktionen ihre persönlichen Erfahrungen erweitern und hochwertige Produktdesigns der nächsten Generation entwickeln können.

"Mit dieser Übernahme setzt PTC neue Maßstäbe in puncto Innovation", erklärte Jim Heppelmann, President und CEO von PTC. "Creo ist das Herzstück der Gesamtstrategie von PTC, und mit den integrierten Funktionen von ANSYS und jetzt von Frustum erreicht Creo eine Führungsposition in der Welt des Designs und der Simulation. Mit der Entwicklung bahnbrechender neuer Technologien wie beispielsweise AR/VR, Hochleistungs-Computing, IoT, KI und additiver Fertigung erfährt die CAD-Branche eine Renaissance, und PTC ist bestens aufgestellt, um dabei eine wegweisende Rolle einzunehmen."

Frustum ergänzt die strategische Beziehung von PTC zu ANSYS, die auf der LiveWorx im Juni 2018 bekannt gegeben wurde, und verlagert die Analyse an den Anfang des Designprozesses. Mithilfe der integrierten Funktionen von Frustum und ANSYS kann Creo Designmethoden mit generativem Design empfehlen, Anwender mit ANSYS Discovery Live durch den iterativen Designprozess führen und schließlich das vollständige Produkt maßstabsgerecht mit dem umfassenderen ANSYS Discovery-Paket validieren. Diese in Creo integrierten Funktionen bieten Ingenieuren unübertroffene Möglichkeiten, Produktinnovationen schnell voranzutreiben.

"Diese Übernahme war ein logischer Schritt für PTC und seine Kunden", erklärte Jeff Hojlo, Program Director, Product Innovation, IDC. "KI und maschinelles Lernen (ML) gelten weithin als zwei der bedeutsamsten Technologien der Zukunft. Für Design, Engineering und F&E sind die möglichen positiven Auswirkungen der Erweiterung des Entwicklungsprozesses mit KI und ML bemerkenswert: geringere Qualitätskosten (zurzeit 20-25 Prozent des jährlichen Umsatzes eines durchschnittlichen Herstellers), höhere Produkterfolgsquote (mit 80 Prozent erfolgloser Produkte weiterhin sehr gering) und optimale Markteinführungszeit sowie schnellere Umsatzrealisierung, da die Kundenerwartungen sofort und exakt erfüllt werden."

Leistungsstarkes generatives Design

Mit generativem Design können Ingenieure die Funktionsanforderungen und Ziele ihres Designs, einschließlich der bevorzugten Materialien und Fertigungsprozesse, interaktiv festlegen. Es ist sogar möglich, wichtige Designparameter zu definieren, die Kaufentscheidungen, Fertigungskapazitäten, den Status der Lieferkette und regional erforderliche Produktvarianten berücksichtigen. Auf dieser Grundlage präsentiert das System mithilfe von KI und leistungsstarken Computing-Techniken Designalternativen als Ausgangspunkt oder als endgültige Lösung. Ohne Einschränkungen was das menschlichen Vorstellungsvermögen und die Erfahrung betrifft, können Ingenieure mit der Technologie interagieren, um überlegene Designs und innovative Produkte schneller zu konstruieren.

Für die große PTC Kundenbasis ist das generative Design mit Blick auf folgende Aspekte interessant:

Höhere Engineering-Produktivität

Höhere Innovation und Erkundung konzeptioneller Designs

Entwicklung leistungsstarker Konstruktionen mit geringerem Gewicht und verbesserter Haltbarkeit

Optimierung neuer Produkte für verbesserte Produzierbarkeit, geringere Materialkosten und kürzere Produktionszeiten

Erzeugung komplexer für additive Fertigung optimierter Geometrien

Schnellere Lieferung von besseren Produkten

Die Einflüsse der künstlichen Intelligenz

Ein integraler Bestandteil der Technologie von Frustum ist eine leistungsstarke KI-Komponente, die lernt, sich weiterentwickelt und letztendlich kritische Aufgaben ausführt. Beispiele dafür sind:

Wertvolles Feedback für den Designer in einer frühen Designphase

Erstellen optimierter Designs für mehrere Ziele gleichzeitig und mehrere neuartige Designalternativen für Designer, mit denen Unternehmen Engineering-Zyklen erheblich verkürzen können

Änderungen an Designs, wobei verschiedene Anforderungen und Einschränkungen, physische Gegebenheiten, Materialien, Verfügbarkeit, Fertigungsprozesse und Designziele berücksichtigt werden

Automatisches Testen der Designergebnisse anhand anderer Erkenntnisse des Unternehmens, einschließlich Kostenkalkulation, Lieferketten und Qualitätsdaten

Die Transaktion

Die Transaktion wurde am Montag, dem 19. November 2018 abgeschlossen. Die Übernahme wird voraussichtlich keine erhebliche Umsatzsteigerung für 2019 bewirken oder eine verwässernde Wirkung auf die Finanzprognose haben, die PTC am 24. Oktober 2018 veröffentlicht hat.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über die Geschäftsentwicklung und die Auswirkungen der Übernahme auf unsere zukünftigen Ergebnisse, die Integration und Entwicklung von Lösungen sowie den erwarteten Wert der erworbenen Technologie für Anwender. Bei diesen Aussagen handelt es sich um "zukunftsgerichtete Aussagen", und die tatsächlichen Ergebnisse können infolge bestimmter Risiken und Ungewissheiten wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Risiken und Ungewissheiten zählen, dass die Übernahme möglicherweise nicht die erwartete Wirkung auf zukünftige Finanzergebnisse hat und dass die Integration der Lösungen nicht in der erwarteten Weise oder zum erwarteten Zeitpunkt stattfindet sowie die in den Unterlagen, die PTC bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hinterlegt hat, beschriebenen Risiken und Ungewissheiten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln unsere Überzeugungen am Tag der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider, und wir übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen angesichts neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern.

Über PTC (NASDAQ: PTC)

PTC hilft Unternehmen weltweit dabei, die Art und Weise zu revolutionieren, wie sie Produkte in einer intelligenten, vernetzten Welt konstruieren, fertigen, betreiben und warten. 1986 revolutionierten wir die digitale 3D-Entwicklung, und 1998 brachten wir als erste ein internetbasiertes PLM-System auf den Markt. Heute vereinen die Plattform für industrielle Innovation sowie die bewährten Software-Lösungen von PTC die physikalische und die digitale Welt. Mit PTC können Hersteller und ein Partner- und Entwickler-Ökosystem sich die Vorteile des IoT und der Augmented-Reality-Technologie zunutze machen und zukünftige Innovation vorantreiben.

PTC, Creo und das PTC Logo sind Marken oder eingetragene Marken der PTC Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständlichkeit mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der Veröffentlichung in Originalsprache ab.

