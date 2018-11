Wenn du eine Seite der Cannabisbranche nicht magst, gibt es immer eine andere, in die du investieren kannst. Die folgenden zwei Unternehmen stehen für Alternativen, in denen Aktionäre ihr Geld anlegen können: Aurora Cannabis (WKN:A12GS7) und MedMen Enterprises (WKN:A2JM6N). Aurora ist einer der größten kanadischen Marihuanaproduzenten. MedMen ist der größte Cannabiseinzelhändler in den USA. Wenn wir uns die Aktienentwicklung von 2018 anschauen, gewinnt MedMen mit Leichtigkeit. Aber Investoren interessiert eher die Zukunft als die Vergangenheit. Was ist da die bessere Marihuanaaktie? Aurora oder MedMen? Was für Aurora Cannabis spricht Aurora Cannabis gebührt die Krone als König der Kapazität im weltweiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...