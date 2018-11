Medienmitteilung

Wechsel in der Konzernleitung

Ricarda Demarmels wird CFO von Emmi

Luzern, 27. November 2018 - Wie im Mai dieses Jahres angekündigt, wird Jörg Riboni seine Funktion als Chief Financial Officer (CFO) der Emmi Gruppe auf die Generalversammlung 2019 hin abgeben. Seine Nachfolge tritt Ricarda Demarmels an. Der Verwaltungsrat und die Konzernleitung freuen sich, eine ausgewiesene Führungskraft mit grosser Finanzexpertise und Erfahrungen in einem börsenkotierten Umfeld für Emmi gewonnen zu haben. Ricarda Demarmels wird ihre Aufgaben bei Emmi im Juni 2019 übernehmen.

Ricarda Demarmels wird Chief Financial Officer (CFO) der Emmi Gruppe und in dieser Funktion auch Mitglied der Konzernleitung. Sie tritt damit die Nachfolge von Jörg Riboni an. Die in Andeer (GR) aufgewachsene Schweizerin ist eine ausgewiesene Finanzexpertin und arbeitet zurzeit bei der Orior Gruppe als CFO und Mitglied der Konzernleitung.

In ihre neue Aufgabe kann Ricarda Demarmels fundiertes Finanzwissen einbringen. Dieses hat sie sich in den vergangenen 16 Jahren in diversen Positionen angeeignet, zuletzt seit 2015 in der börsenkotieren Lebensmittelgruppe Orior. Besonders wertvoll für Emmi sind auch die Erfahrungen von Ricarda Demarmels in den Fachgebieten Strategieberatung, M&A, Integration, Finanzierung und finanzielle Führung von Portfoliounternehmen. Diese hat sie bei Oliver Wyman Financial Services (2005 bis 2009) und im dynamischen internationalen Mergers-and-Acquisitions-Umfeld der Schweizer Beteiligungsgesellschaft Capvis Equity Partners (2009 bis 2014) gesammelt. Ricarda Demarmels besitzt einen Master in Finance & Accounting der Universität St. Gallen und spricht neben Deutsch fliessend Englisch und Italienisch.

Urs Riedener, CEO von Emmi: "Ricarda Demarmels bringt Finanzexpertise und Erfahrungen aus einem Emmi sehr ähnlichen, dynamischen Unternehmensumfeld mit. Sie ist strategisch und kommunikativ stark und passt mit ihrem modernen Führungsverständnis sehr gut in das Konzernleitungsteam von Emmi. Wir freuen uns sehr, sie bald bei uns an Bord zu haben."

Ricarda Demarmels wird ihre Stelle im Juni 2019 antreten.

Übergabe

Jörg Riboni verantwortet seit Januar 2013 als CFO die finanzielle Führung von Emmi verantwortet. Im Mai dieses Jahres hat er den Verwaltungsrat informiert, sich langfristig auf verschiedene Mandate in Verwaltungsräten und Fachgremien konzentrieren zu wollen und darum gebeten, auf die Generalversammlung im April 2019 hin von seinen Pflichten entbunden zu werden. Die geordnete Übergabe der Aufgaben an seine Nachfolgerin wird über eine interne Ad-interim-Lösung sichergestellt.

Der Verwaltungsrat und die Konzernleitung danken Jörg Riboni für seine Loyalität und seine wertvollen Beiträge, mit denen er die Entwicklung und Internationalisierung von Emmi prägend mitgestaltet hat.

