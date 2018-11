The following instruments on XETRA do have their first trading day 27.11.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 27.11.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000BLB6XA0 BAY.LDSBK.IS. 18/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0PN1 DZ BANK IS.A1069 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0PP6 DZ BANK IS.A1070 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0R94 NORDLB GELDM.FRN 33/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA US71654QCK67 PET. MEX. 2028 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA DE000HVB2YX1 UC-HVB CRLNFI 26 DAIN BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000HVB2YY9 UC-HVB CRLNFI 26 BD03 BON EUR N

CA N072 XFRA CA2928073022 ENFORCER GOLD EQ00 EQU EUR N

CA ECBI XFRA LU1899270539 SI UC.-UC M.E.G.B.E.U.ETF EQ00 EQU EUR Y

CA 618 XFRA US05684B1070 BAIN CAP.SPEC.FIN. -,001 EQ00 EQU EUR N

CA 5EA XFRA US28414H1032 ELANCO ANIMAL HEALTH. EQ00 EQU EUR N