Medienmitteilung

Baar-Zug, Schweiz, 27. November 2018

Partners Group veröffentlicht Privatmarktausblick für das Jahr 2019:

"Unternehmerische Führung ist der Schlüssel zum Erfolg"

Globale Megatrends wie digitaler Wandel, verändertes Konsumverhalten und höhere Energieeffizienz schaffen neue Anlagechancen

Das steigende Risiko aufkommender makroökonomischer Turbulenzen verlangt ein hohes Mass an Disziplin bei der Selektion von Anlagen

Starke Governance und Wertschöpfungskompetenzen sind wesentliche Treiber für die Erwirtschaftung von Überrenditen

Partners Group veröffentlicht ihren Private Markets Navigator für das Jahr 2019. Die Firma erläutert darin ihren mittelfristigen Ausblick und Anlagefokus über sämtliche Anlageklassen der Privatmärkte hinweg.

Stephan Schäli, Partner und Chief Investment Officer von Partners Group, erklärt: "Wir gehen noch immer von einem kontinuierlichen, aber moderaten Wachstum aus, erwarten aufgrund der gestiegenen Risiken jedoch eine erhöhte Volatilität an den Märkten. Um diese Risiken auf Anlageebene zu minimieren, konzentrieren wir uns auf Unternehmen und Vermögenswerte in aussichtsreichen Subsektoren, die sich in unterschiedlichen wirtschaftlichen Szenarien bewähren und überdurchschnittliche Wachstumsraten erzielen können. Insbesondere in diesem Umfeld erachten wir die unternehmerische Führung dieser Anlagen und starke Wertschöpfungskompetenzen als essenzielle Grundlage für das Erzielen von Überrenditen."

Folgend eine kurze Zusammenfassung der Einschätzungen aus der Publikation:

Private Equity: Die Bewertungen von Unternehmen stiegen 2018 von dem bereits hohen Vorjahresniveau weiter an. EBITDA-Multiplikatoren für Unternehmen hoher Qualität liegen im mittleren Zehnerbereich. Als Grund hierfür sieht Partners Group die stetig wachsende Konkurrenz unter Private Equity Managern, strategischen Käufern sowie neuen Marktteilnehmern. Die Jagd nach Rendite wird durch das anhaltende Niedrigzinsumfeld und einen sehr liquiden Markt für Übernahmefinanzierungen weiter verstärkt. In diesem Umfeld sucht Partners Group gezielt nach Anlagethemen in Subsektoren, die einen überdurchschnittlichen Wachstumsausblick aufweisen und bei welchen durch starke Governance und aktive Wertschöpfung zusätzliches Wachstumspotenzial realisiert werden kann. Partners Group sieht solche Themen beispielsweise in den Bereichen Engineering-Services für digitale Produkte, industrielle Verbrauchsmaterialien und Produktionsauslagerung.

Private Real Estate: Seit der globalen Finanzkrise hat das Niedrigzinsumfeld die positive Wertentwicklung von Immobilien unterstützt. Während sich die Finanzierungskosten vergünstigten und die Abzinsung künftiger Betriebseinnahmen reduzierte, trug das stetig steigende Angebot an Kapital dazu bei, dass sich die Preise über die gesamte globale Immobilienbranche hinweg einem neuen Rekordniveau annäherten. Aus diesem Grund werden die Auswirkungen steigender Zinsen auf die Anlageklasse genau beobachtet. Partners Group legt den Anlagefokus auf Immobilienprojekte, bei welchen durch die aktive Verbesserung der operativen Erträge eine mögliche Steigerung der Kapitalisierungsraten ausgeglichen werden kann. Momentan sieht Partners Group den höchsten relativen Wert in Anlagen in Büro- und Wohngebäuden sowie Logistik- und Industrieimmobilien mit geringen Unsicherheiten bei der Entwicklung. Um Zugang zu solchen Immobilien zu erhalten, ist es ausschlaggebend, über ein weitreichendes Netzwerk zu verfügen und massgeschneiderte Lösungen anbieten zu können.

Private Debt: Aufgrund der hohen Transaktionsaktivitäten profitieren institutionelle Investoren weiterhin von der stabilen Nachfrage nach Übernahmefinanzierungen. Die variable Verzinsung solcher Darlehen bietet eine Absicherungsmöglichkeit gegen erwartete Zinserhöhungen. Der starke Kapitalzufluss in die Anlageklasse sowie die ersten Anzeichen einer Deregulierung in den USA haben den Wettbewerb um hochwertige Darlehen weiter verschärft. Zur Stärkung des Kapitalschutzes konzentriert sich Partners Group bei direkten Fremdkapitalfinanzierungen auf defensive, cashflow-starke Unternehmen und vereinbart Verlustabsicherungen. Liquidere Kreditportfolios werden über einen aktiven Portfolio-Management-Ansatz entsprechend verwaltet. Darüber hinaus konzentriert sich Partners Group vornehmlich darauf, innerhalb der Bereiche Information Technology, Gesundheitswesen und Business Services, attraktive Subsektoren mit defensiven Merkmalen zu identifizieren.

Private Infrastructure: Die stetig wachsende Nachfrage nach Infrastrukturanlagen hat die Konkurrenz weiter verschärft und treibt vor allem die Bewertungen von Kerninfrastrukturanlagen in die Höhe. Angesichts erwarteter Zinserhöhungen und damit verbunden getrübter Aussichten auf noch weiter steigende Bewertungen, besteht ein grosses Risiko darin, Infrastrukturanlagen heute zu teuer zu erwerben. In diesem Umfeld minimiert Partners Group einerseits die Sensitivität der existierenden Kundenportfolios gegenüber Zinsanstiegen und legt andererseits den Schwerpunkt auf Investitionen mit grossem Wertschöpfungspotenzial, vornehmlich in Sektoren, welche selbst von langfristigen Wachstumstrends profitieren. Beispiele für solche Treiber sind der Umstieg auf saubere, effizientere Energieformen, die Nachfrage nach Servicedienstleistungen für Infrastrukturanlagen sowie der Bedarf an neuen Verteilnetzen zur Erschliessung von Schiefergasvorkommen in den USA.

Der Bericht steht zum Download bereit unter: www.partnersgroup.com/navigator (http://www.partnersgroup.com/navigator)

Über Partners Group

Partners Group ist ein globaler Manager von Privatmarktanlagen mit einem verwalteten Vermögen von EUR 67 Mrd. (USD 78 Mrd.) in den Bereichen Private Equity, Private Real Estate, Private Infrastructure und Private Debt. Die Firma verwaltet ein breites Spektrum an Investitionsprogrammen und massgeschneiderten Portfolios für internationale institutionelle Investoren. Der Hauptsitz von Partners Group ist in Zug und weitere Niederlassungen befinden sich in Denver, Houston, New York, São Paulo, London, Guernsey, Paris, Luxemburg, Mailand, München, Dubai, Mumbai, Singapur, Manila, Shanghai, Seoul, Tokio sowie Sydney. Partners Group beschäftigt über 1'000 Mitarbeiter und ist an der Schweizer Börse SIX (Symbol: PGHN) notiert. Die Partner sowie alle Mitarbeiter von Partners Group sind bedeutende Anteilseigner der Firma.

Investor Relations Kontakt

Philip Sauer

Phone: +41 41 784 66 60

Email: philip.sauer@partnersgroup.com

Media Relations Kontakt

Jenny Blinch

Phone: +44 207 575 2571

Email: jenny.blinch@partnersgroup.com

www.partnersgroup.com (http://www.partnersgroup.com)