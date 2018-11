Die Aktie von Bayer hat in den vergangenen Tagen eine leichte Erholung zeigen können. Dabei profitiert der Wert von einer Zulassung in den USA. Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat Larotrectinib, dem bisher ersten oralen Tropomyosin-Rezeptor-Kinase (TRK)-Inhibitor, die Zulassung erteilt. Vertrieben werden soll das Medikament in Kapselform und als Lösung zur oralen Einnahme unter dem Markennamen Vitrakvi. Entwickelt wurde das Präparat zusammen mit dem US-Partner Loxo Oncology. In den USA werden beide gemeinsam Vitrakvi vermarkten. Analysten trauen dem Mittel Blockbuster-Potenzial zu. Außerhalb der USA übernimmt Bayer allein die Vermarktung. In der EU wurde der Zulassungsantrag ebenfalls bereits vor wenigen Monaten eingereicht.

