DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
M.A.-DAXGL BRIC IN.UETF M9SH LU0269999792 BAW/UFN
M.A.-DAXGL RUSSIA IN.UETF M9SJ LU0269999958 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
M.A.-DAXGL BRIC IN.UETF M9SH LU0269999792 BAW/UFN
M.A.-DAXGL RUSSIA IN.UETF M9SJ LU0269999958 BAW/UFN