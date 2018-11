Die Wall Street und der DAX haben sich gestern einheitlich positiv präsentiert. Sowohl in den USA als auch in Deutschland ging es für die Indizes deutlich nach oben. Heute deutet sich erst einmal eine Verschnaufpause an. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn. Bei den Einzelwerten geht es heute um GM, Apple, Microsoft, Facebook, Alibaba, Bayer, Zalando und Wirecard. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, mit allen wichtigen Infos.