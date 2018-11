Die Aktien der Cannabis-Unternehmen haben zum Wochenauftakt erneut kräftig nachgegeben. Aurora Cannabis verlor am Montag in Toronto 6,1 Prozent auf 7,51 Kanadische Dollar. Die Aktie von Canopy Growth gab ebenfalls um sechs Prozent nach auf 41,71 Kanadische Dollar. Damit setzt sich bei den Werten die seit Mitte Oktober gestartete Abwärtsbewegung fort. Am 17. Oktober erfolgte die vollständige Liberalisierung von Cannabis in Kanada. Seitdem ist bei den Werten die Luft raus.

