Es gibt Neuigkeiten bei der Allianz (WKN: 840400)-Aktie! Noch vor der Vorstellung der wichtigen Mehrjahresstrategie in der kommenden Woche gab der Aufsichtsrat nun bekannt, wer diese Zielvorgaben in den kommenden Jahren auch weiterhin umsetzen wird: Oliver Bäte, der bisherige Vorstandsvorsitzende der Allianz, hat nun einen neuen, bis zum Jahre 2024 laufenden Vertrag bekommen. Wenn du mich fragst, sind das durchaus gute Neuigkeiten für alle langfristig denkenden Investoren. Denn Bäte hat bislang nicht nur stets seine selbst gesteckten Ziele erreicht, sondern auch so manche ihm unliebsame Entscheidung ganz im Sinne des Konzerns und der Aktionäre getroffen, was leider nicht bei jedem Manager und Unternehmen der Regelfall ist. Werfen wir in ...

