Netcoins erzielt einen Transaktionsrekord in Höhe von 4,5 Mio. CAD

27. November 2018, Netcoins Holdings Inc., ("NETC" oder das "Unternehmen") (CSE: NETC) (OTC: GARLF) (WKN: 1WJ), meldet, dass das Unternehmen seine bis dato größte Einzeltransaktion im Wert von über 4,5 Mio. CAD durchgeführt hat.

Im Juli 2018 hatte Netcoins ihren ersten Tag mit 1 Million Dollar und anschließend einen Tag mit 2 Millionen Dollar in Kanada. Netcoins erzielte im September einen Tag mit 4 Millionen Dollar, wiederum in Kanada, während das Unternehmen seine Dienstleistungen in die USA und global, einschließlich Europa, expandierte. Anfang November erzielte Netcoins einen europäischen Transaktionstagesrekord mit über 2 Millionen CAD.

"Trotz der anhaltenden Krypto-Baisse steigert Netcoins die transaktionsbasierten Spitzenumsatzzahlen. Bis dato ist das vierte Quartal auf dem Weg, unser bestes transaktionsbasiertes Umsatzquartal in der Geschichte des Unternehmens zu werden trotz der jüngsten Marktturbulenzen und des Bitcoin-Wertverlusts," sagte Netcoins CEO, Mark Binns. "Wir haben unser Geschäft auf Transaktionen und Volumen am Krypto-Markt aufgebaut und nicht auf dem Wert irgendeines zugrunde liegenden Krypto-Assets. Die Volatilität am Markt, die Kauf- und Verkaufsvolumen erzeugt, unterstützt unser Geschäft. Wir freuen uns darauf, weitere Updates zu geben, wenn wir weitere neue Meilensteine erreichen."

Über das Unternehmen

Das Unternehmen entwickelt Software, die den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen für den Großverbraucher und Investor durch Vermittlungsdienstleistungen leicht zugänglich macht. Netcoins ermöglicht Krypto-Transaktionen mittels über 171.000 Verkaufsstellen weltweit und einer Over-The-Counter (OTC) Handelsplattform.

Im Auftrag des Board of Directors

"Mark Binns"
Mark Binns
CEO and Director