PANTALEON Films, hundertprozentige Tochtergesellschaft der börsennotierten PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7), feierte am gestrigen Montag (26. November 2018) die Weltpremiere von 100 DINGE. In Anwesenheit von Hauptdarsteller, Regisseur und Drehbuchautor Florian David Fitz sowie Hauptdarsteller und Produzent Matthias Schweighöfer sahen Premierengäste und Fans im Berliner Cine Star im Sony Center die neueste PANTALEON Films-Produktion. Auch unter Medienvertretern sorgte der Film für begeisterte Reaktionen. Warner Bros. Pictures bringt 100 DINGE bundesweit am 06. Dezember 2018 in die Kinos.

Toni liebt seine Espressomaschine. Paul liebt sein Handy. Toni kann nicht ohne Haarpillen, Paul nicht ohne seine heiligen Sneakers. Aber vor allem kann Paul nicht ohne Toni und Toni nicht ohne Paul. Aber das wissen sie nicht. Immer geht es darum, wer besser oder cooler ist, und das haben sie jetzt davon: Jetzt sitzen sie da, ohne Möbel, ohne Kleidung, nackt und verfroren. Und das ist erst Tag eins! Hundert Tage, haben sie gewettet, müssen sie auf alles verzichten. Jeden Tag kommt nur ein Gegenstand ...

