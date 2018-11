Von über 35 € im Top ging es auf 20 €. Das entspricht den Hochs aus 2015/16 und bietet nun eine saubere Unterstützung. Operativ gibt es keinerlei Einschränkungen in der Wachstumsdynamik, wie die jüngsten Zahlen belegen. Das Kundenwachstum bei FLATEX ist weiter beeindruckend. Dementsprechend bleiben die Konsensschätzungen der Analysten stabil und KGV 14 per 2018 bzw. KGV 12 per 2019 entsprechen der niedrigsten KGV-Bewertung in der Historie.Daraus resultiert zumindest bis zum Jahresende ein Erholungspotenzial bis rd. 25 €. WARBURG bestätigte gestern sogar das Ziel von 40 €, was uns aber derzeitetwas zu weit geht.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info