euromicron AG: euromicron unterstützt Bauprojekt Campus Futura in der Hamburger HafenCity DGAP-News: euromicron AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge euromicron AG: euromicron unterstützt Bauprojekt Campus Futura in der Hamburger HafenCity 27.11.2018 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ausführung der kompletten Netzwerk-, Elektro- und Sicherheitstechnik für Hotel-, Wohnungs- und Gewerbeflächen Im Rahmen des Bauprojekts Campus Futura Hamburg hat die ssm euromicron die komplette Netzwerk-, Elektro- und Sicherheitstechnik für Hotel-, Wohnungs- und Gewerbeflächen realisiert. Zu den Highlights gehörte dabei eine Brandmeldeanlage mit 1.620 Teilnehmern und zwei Meldezentralen. Insgesamt 193.686 Meter Kabel und Leitungen verdeutlichen die Dimension des Projekts. Frankfurt am Main / Hamburg, 27. November 2018 - Die ssm euromicron GmbH, Systemhaus-Tochter der euromicron AG, hat sich mit Erfolg an einem Großprojekt in der Hamburger HafenCity beteiligt. Für das hochmoderne Jugend- und Familienhotel (JUFA) mit 220 Zimmern plus Event- und Restaurantbereich sowie die angrenzenden 22 Eigentumswohnungen und 13 Gewerbeflächen auf dem 15.875 m2 großen Campus Futura realisierte ssm euromicron binnen einer Projektlaufzeit von nur 17 Monaten die komplette Netzwerk-, Elektro- und Sicherheitstechnik. Das Auftragsvolumen belief sich auf insgesamt 3,4 Millionen Euro, Auftraggeber war der zuständige Bauunternehmer PORR Deutschland GmbH. Das Bauprojekt erfüllt nicht zuletzt dank der hohen Qualität der ausgeführten Arbeiten alle Anforderungen des Umweltzeichens in Gold für "Nachhaltiges Bauen in der HafenCity". Es steht damit für eine zukunftsweisende Stadtentwicklung. Die enormen Dimensionen des Projektes werden schon durch die Bruttogrundfläche des Areals von 22.500 m2 sowie die von ssm euromicron realisierte Basisinfrastruktur aus 193.686 Metern Kabel und Leitungen deutlich. Im Bereich der elektrotechnischen Gewerke führte ssm euromicron neben Trafo-, Mittelspannungs-, und Erdungsanlage auch die Niederspannungshauptverteilung - aufgeteilt in eine separate Allgemein- und Sicherheitsversorgung - sowie Unterverteilungen und die komplette Netzverkabelung der digital gesteuerten Beleuchtungsanlage für sämtliche Innen- und Außenbereiche aus. Darüber hinaus errichtete ssm euromicron die komplette Stromverkabelung der campuseigenen Elektromobilitätsinfrastruktur mit 10 evlink-Ladestationen für E-Autos. Zur Gewährleistung größtmöglicher Sicherheit wurden eine Brandmeldeanlage mit 1.620 Teilnehmern und zwei Meldezentralen, eine Sprachalarmierungsanlage und ein Rauchansaugsystem, spezielle Such- und Signalanlagen, mehr als 1.000 Flucht- und Sicherheitsleuchten sowie die netzwerktechnischen Grundlagen für ein IP-basiertes Videoüberwachungssystem installiert. Darüber hinaus realisierten die Spezialisten der ssm euromicron die Klingel- und Videosprecheinrichtungen wie auch die Fernseh- und Antennenanlagen des kompletten Areals, inklusive der zugehörigen Daten- und Übertragungsnetze. Nach Abschluss aller von ssm euromicron ausgeführten Installationsmaßnahmen zeigten sich die Auftraggeber hochzufrieden. "Die erfolgreiche Projektrealisierung ist der hohen Termintreue sowie der souveränen und zuverlässigen Arbeitsweise der ssm euromicron zu verdanken", betonte Markus Pein, Niederlassungsleiter in Hamburg bei der PORR Deutschland GmbH. "Die ausgeführten Gewerke stehen für eine Netzwerk-, Elektro- und Sicherheitstechnik auf höchstem Niveau und haben maßgeblich dazu beigetragen, den Bauherrn UBM Development von der hohen Qualität unserer Leistungen zu überzeugen." "Mit der Ausführung der kompletten Netzwerk-, Elektro- und Sicherheitstechnik auf dem Campus Futura Hamburg hat die ssm euromicron beispielhaft gezeigt, welche Leistungen die euromicron Gruppe im Bereich digitalisierte Gebäude auch bei überaus anspruchsvollen Großprojekten zu erbringen vermag", unterstreicht euromicron-Vorstandssprecherin Bettina Meyer. "Bauvorhaben, wie sie gegenwärtig in der Hamburger HafenCity umgesetzt werden, erfordern erfahrene und verlässliche Partner, die auch außergewöhnliche Herausforderungen sicher bewältigen. Wir sind stolz, dass wir das in uns gesetzte Vertrauen einmal mehr vollumfänglich rechtfertigen konnten." Über euromicron Die euromicron AG ( www.euromicron.de) vereint als mittelständischer Technologiekonzern 16 Unternehmen aus den Bereichen Digitalisierte Gebäude, Industrie 4.0, Kritische Infrastrukturen und Smart Services. Verwurzelt in Deutschland ist euromicron mit rund 1.800 Mitarbeitern an 30 Standorten international aktiv. Mit ihrer Expertise in Sensorik, Endgeräten, Infrastrukturen, Plattformen, Software und Services ist euromicron in der Lage, ihren Kunden ganzheitliche Lösungen aus einer Hand anzubieten. Damit unterstützt euromicron Mittelständler, Großunternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand, Flexibilität und Effizienz zu steigern, Sicherheitsrisiken vorzubeugen sowie neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Als deutscher Spezialist für das Internet der Dinge (Internet of Things - kurz IoT) versetzt euromicron ihre Kunden in die Lage, Geschäfts- und Produktionsprozesse zu vernetzen und den Weg der Digitalisierung erfolgreich zu beschreiten. Über ssm euromicron Die ssm euromicron GmbH ( www.euromicron-ssm.de) ist ein Systemhaus der euromicron Gruppe und Spezialist für infrastrukturnahe Lösungen im Zukunftsmarkt Smart Buildings. Ihre Kunden aus Mittelstand, öffentlicher Hand und Großunternehmen profitieren von einer umfassenden Projektexpertise im Design und der Implementierung intelligenter Gebäudetechnik. Mit Ihrer umfassenden Projekterfahrung Erfahrung deckt der Spezialist für leistungsfähige digitale Infrastrukturen nahezu die gesamte Palette der Stark- und Schwachstromtechnik, über die Geschäftsfelder Daten-, Sicherheits- und Elektrotechnik, ab. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist Hamburg; eine weitere Niederlassung befindet sich in Berlin. 