Continental-Calls mit 113%-Chance bei Kurserholung auf 152,80 EUR

Nach dem erfreulichen Start in das Jahr 2018, im Zuge dessen ein Allzeithoch bei 257,40 Euro erreicht wurde, brach der Kurs der Continental-Aktie (ISIN: DE0005439004) - laut Analyse von www.godmode-trader.de - beinahe crashartig auf bis zu 127,90 Euro ein. Seitdem die Aktie wieder die Unterstützungszone bei 136,85 Euro und 133,59 Euro überwinden konnte, eröffnet sich nun die Chance auf einen Kursanstieg auf 152,80 Euro bis 162,05 Euro. Unterhalb von 133,59 Euro droht ein weiterer Kursverfall auf bis zu 104,64 Euro.

Wer beim aktuellen Aktienkurs von 141,30 Euro davon ausgeht, dass der Kurs der Continental-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder das Minimalkursziel von 152,80 Euro erreichen wird, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 145 Euro

Der Société Générale-Call-Optionsschein auf die Continental-Aktie mit Basispreis bei 145 Euro, Bewertungstag 16.1.19, BV 0,1, ISIN: DE000ST6ZCL3, wurde beim Aktienkurs von 141,30 Euro mit 0,45 - 0,46 Euro gehandelt.

Legt der Kurs der Continental-Aktie in spätestens einem Monat auf 152,80 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,92 Euro (+100 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 131,874 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Continental-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 131,874 Euro, BV 0,1 ISIN: DE000DDL7301, wurde beim Aktienkurs von 141,30 Euro mit 0,97 - 0,98 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Continental-Aktie auf 152,80 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,09 Euro (+113 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 121,36 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Continental-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 121,36 Euro, BV 0,1 ISIN: DE000MF6W8B7, wurde beim Aktienkurs von 141,30 Euro mit 2,07 - 2,08 Euro quotiert.

Legt die Continental-Aktie auf 152,80 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,14 Euro (+51 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Continental-Aktien oder von Hebelprodukten auf Continental-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de