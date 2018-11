Der deutsche Leitindex machte gestern die kompletten Verluste der letzten Woche an nur einem Tag wieder wett. Am Ende des Tages standen Zugewinne in Höhe von 1,45 Prozent auf der Kurstafel. Damit schloss der DAX bei 11.354 Punkten. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:30 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.