Der heiße Sommer hat es für viele Menschen in Europa überflüssig gemacht, mit Thomas Cook, TUI und Co "in die Sonne" zu fliegen. Dementsprechend entwickelte sich das Geschäft für die Touristikkonzerne wenig berauschend. Nun hat Thomas Cook die Bilanz vorgelegt - und die Aktie verliert satte 27 Prozent!

