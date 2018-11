Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Porsche im Zuge eines Analystenwechsels von 90 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Anteil der Holdinggesellschaft an Volkswagen sei unterbewertet, schrieb in einer am Dienstag vorliegenden Studie Analystin Dorothee Cresswell, die ab sofort die Beobachtung der Aktie von ihrer Kollegin Kristina Church übernimmt. Zudem überschätze der Markt die Risiken aus bestehenden Rechtsstreitigkeiten./gl/tav Datum der Analyse: 27.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2018-11-27/10:48

ISIN: DE000PAH0038