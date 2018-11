Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Enel von 5,75 auf 5,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Italienische Versorger seien gebeutelt von der heimischen Politik, schrieb Analyst Olly Jeffery in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Viele seien angemessen bewertet, bei Enel jedoch sehr er eine verlockende Einstiegsmöglichkeit. Seine Gewinnschätzung je Aktie für 2018 passte er jedoch leicht nach unten an - wegen pessimistischer gewordener Erwartungen an die Strompreise in Spanien und einbezogener Währungseffekte im Lateinamerika-Geschäft./tih/la Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2018-11-27/11:14

ISIN: IT0003128367