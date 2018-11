Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Merck KGaA von 90 auf 95 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Angesichts der kürzlich vorgelegten Quartalszahlen passte Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Pharma- und Spezialchemiekonzern an. Er hob seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) der Jahre 2020 bis 2023. Zudem berücksichtigt er nun unter anderem auch einen Beitrag des Multiple-Sklerose-Mittels Mavenclad in den USA. Vosser rechnet dort Mitte des zweiten Quartals 2019 mit einer Zulassung des Mittels./gl/tav Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2018-11-27/11:28

ISIN: DE0006599905