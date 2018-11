Nach der erneuten Talfahrt am vergangenen Wochenende sah es am Kryptomarkt zu Beginn der neuen Woche zunächst nach einer Erholung aus. Diese war allerdings nur von kurzer Dauer, denn am Dienstagvormittag dominieren schon wieder die dicken Minuszeichen. Ein Neuling in den Top 10 nach Market Cap weiß dennoch zu überraschen.

