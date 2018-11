Als im März 2009 der Startschuss für die mehrjährige Aufwärtsbewegung an den Weltbörsen gefallen war, ahnte niemand, dass rund neun Jahre später Infineon Technologies mit einem Plus von 4.800 Prozent zu den Top-Performern dieser Rallye gehören würde. Ein Ende der Fahnenstange ist nicht in Sicht - im Gegenteil!

