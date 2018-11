Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CRH Plc von 3000 auf 2850 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Dem niedrigeren Kursziel liege ein geänderter Bewertungsansatz zugrunde, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch habe er nun alle Rückstellungen des irischen Baustoffherstellers in seinen Annahmen berücksichtigt./bek/tih Datum der Analyse: 27.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2018-11-27/12:37

ISIN: IE0001827041