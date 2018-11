Die Commerzbank hat SLM Solutions mit "Hold" und einem Kursziel von 13 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Nach dem dramatischen Kursverfall von 40 Prozent seit Ende des dritten Quartals könnte der Hedgefonds Elliott als Hauptaktionär seine Beteiligung an dem 3D-Druckerhersteller ausbauen, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies dürfte Spekulationen um ein mögliches Übernahmeangebot an die restlichen Aktionäre anheizen./edh/bek Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2018-11-27/12:40

ISIN: DE000A111338