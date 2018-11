Die Commerzbank hat das Kursziel für Aurubis von 70 auf 62 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. In Reaktion auf die Gewinnwarnungen des Kupferherstellers für die Geschäftsjahre 2017/18 und 2018/19 habe er seine Prognose für das Vorsteuerergebnis im laufenden Geschäftsjahr um 10 Prozent reduziert, schrieb Analyst Ingo-Martin Schachel in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/bek Datum der Analyse: 27.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2018-11-27/12:42

ISIN: DE0006766504