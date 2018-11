Der börsennotierte oberösterreichische Autozulieferer Polytec will um 10 Mio. Euro ein neues Werk in Südafrika bauen, um dort ab 2021 Unterbodenverkleidungen und andere Fahrzeugteile für einen deutschen Autobauer zu produzieren. Das teilte Polytec am Dienstag mit.Man habe vor kurzem einen Großauftrag für acht Jahre bekommen, heißt ...

