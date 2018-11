Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple angesichts von US-Strafzöllen auf chinesische Importe auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Bei einer zehnprozentigen Abgabe könne der Gewinn je Aktie des iPhone-Herstellers im Geschäftsjahr 2019 um geschätzte 2,5 Prozent sinken, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein Strafzoll von 25 Prozent würde diese Gewinnkennziffer um 6,4 Prozent nachgeben lassen. Eine genaue Analyse sei aber schwierig, weil Apple diese Belastungen auch an die Endkunden weiterreichen könnte./bek/tih Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2018-11-27/12:55

ISIN: US0378331005