Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,80 Euro belassen. Eine Fusion von T-Mobile und Tele 2 in den Niederlanden wäre gut für die Stimmung der Investoren in der Telekombranche auch auf anderen Märkten, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Blick auf Medienberichte über grünes Licht der Wettbewerbshüter für diesen Deal./bek/tih Datum der Analyse: 27.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2018-11-27/12:56

ISIN: DE0005557508