Altbackener Windows-Rechner gegen Apple Hochglanz-Mac - in gewissen Kreisen wird jener mit Häme bedacht, der noch nicht auf ein Produkt aus dem Hause Apple umgestiegen ist. Nun setzt Microsoft klammheimlich zum großen Sprung an und verdrängt Apple von der Spitze der wertvollsten Konzerne an der Börse. Bei Microsoft floriert der Cloud-Geschäft, bei Apple schwächelt ...

