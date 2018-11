Leatherhead, England (ots/PRNewswire) -



An der Veranstaltung für E-Commerce-Verpackungen von Smithers Pira nehmen unter anderem führende Marken, Händler und verarbeitende Betriebe teil



Nach dem Riesenerfolg des ersten E-PACK Konferenzin den USA, im September 2018 in Chicago, findet vom 25.-27. März 2019 die erste europäische E-Pack Konferenz in Berlin statt. Diese Veranstaltung soll noch größer und besser werden.



Es wird erwartet, dass der gesamte E-Commerce-Verpackungsmarkt in den nächsten Jahren bei einer jährlichen Wachstumsrate von 14,3 %, bis 2022 stark wachsen wird. Der E-Commerce-Verpackungsmarkt ist einer der attraktivsten Bereiche der globalen Verpackungsindustrie. Aufgrund der raschen Entwicklung des elektronischen Handels als Verkaufs- und Lieferkanal müssen sich Marken, Unternehmen, traditionelle und Online-Händler, weiterverarbeitende Betriebe und Materiallieferanten neu ausrichten, damit sie von dieser Entwicklung profitieren können.



Das Programm der E-PACK EUROPE 2019 deckt den kompletten E-Commerce-Verpackungsmarkt ab und enthält unter anderen folgende Diskussionsthemen:



- Innovative Technologien verändern die Versorgungskette, mit Vorträgen von IKEA, Foresta.IO und EMOTA - Neue Materialien und neueste Technologien, mit Vorträgen von DS Smith, Zalando, Sealed Air und der THIMM The Highpack Group - Perspektiven für Händler- und Marken - Chancen und Herausforderungen, mit Vorträgen von John Lewis & Partners, Mondelez International, Britvic, Rakuten und Mars Wrigley Confectionary - Nachhaltigkeit bei E-Commerce-Verpackungen, mit Vorträgen von RePack, IKEA und Smurfit Kappa



Weitere Themen sind u. a. die Zukunft des E-Commerce-Verpackungsmarkts, Omnichannel-Design und Innovationen für E-Commerce-Verpackungen mit weiteren Vorträgen von Mattel, Amcor, Pernod Ricard, Garcon Wines, Perfetti Van Melle, ABS Greenworld und weiteren.



Das vollständige Programm finden Sie unter http://www.ecommercepacksummit.com/europe/2019-agenda .



Zusätzlich zu dem dynamischen Programm erhalten die Teilnehmer der E-PACK Europe 2019 auch die Möglichkeit, an einem interessanten Workshop für Omnichannel-Verpackungsdesign und der exklusiven Besichtigung des Logistik-Zentrums von reBuy in Berlin teilzunehmen.



Weitere Informationen und Anmeldung finden Sie unter http://www.ecommercepacksummit.com/europe.



Es sind noch Sponsoring- und Ausstellungsmöglichkeiten vorhanden. Weitere Informationen erhalten Sie von Bill Allen, Head of Sales EMEA unter ballen@smithers.com oder +44(0)137-280-2086.



Informationen zu Smithers Pira



Smithers Pira ist ein weltweit kompetentes Unternehmen bezüglich der Versorgungskette im Bereich Papier, Druck und Verpackungen, veröffentlicht führende Marktberichte und veranstaltet Konferenzen. Zum Angebot des Unternehmens zählen auch Test- und Beratungsdienste. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.smitherspira.com .



