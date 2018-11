Die Deutsche Bank hat Swiss Re von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 98 auf 101 Franken angehoben. Dank seiner starken Stellung in Japan sollte der Schweizer Rückversicherer am stärksten von der Erneuerungsrunde von Versicherungsverträgen im April 2019 profitieren, schrieb Analyst Frank Kopfinger in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Aktie sei sein bevorzugter Titel im Sektor./gl/bek Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2018-11-27/13:32

ISIN: CH0126881561