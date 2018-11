Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Aurubis von 59 auf 51 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Ausblick des Kupferkonzerns habe enttäuscht, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der negative Nachrichtenfluss halte somit an. Gleichwohl seien die Langfristperspektiven nach wie vor intakt, fuhr der Experte unter anderem mit Blick auf Trends wie Elektromobilität und Urbanisierung fort./la/bek Datum der Analyse: 27.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

