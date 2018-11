Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Online-Modehändler habe am "Black Friday" die Zahl der Bestellungen im Jahresvergleich nahezu verdoppelt und damit herausragende Wachstumszahlen präsentiert, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Derweil erschienen die Aktien im Branchenvergleich attraktiv bewertet und auch historisch gesehen günstig./la/bek Datum der Analyse: 27.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2018-11-27/13:40

ISIN: DE000ZAL1111