Die Commerzbank hat die Einstufung für Rheinmetall anlässlich einer möglichen indirekten Beteiligung am Rüstungsunternehmen Krauss-Maffei Wegmann (KMW) auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Noch sei völlig unklar, ob es zu einem solchen Deal komme, schrieb Analyst Sebastian Growe in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Falls ja, wäre dies "die Sahne auf dem Kuchen"./edh/bek Datum der Analyse: 27.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2018-11-27/13:41

ISIN: DE0007030009