Die Commerzbank hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" belassen. Das Jahr 2018 dürfte in puncto Schäden durch Naturkatastrophen überdurchschnittlich ausfallen, schrieb Analyst Michael Haid in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Deshalb habe er seine 2018er Ergebnisprognosen für die vier großen europäischen Rückversicherer reduziert./edh/bek Datum der Analyse: 27.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0008430026