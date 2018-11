Themen heute:

Toyota bringt Pendler zusammen /// CES Las Vegas 2019: Faurecia zeigt neue Technologien für das Cockpit der Zukunft und emissionsfreie Mobilität

1.

Ob morgens auf dem Weg zur Arbeit oder am Nachmittag zurück nach Hause: Wer mit dem Auto pendelt, fährt meist allein. So wie 80% der 18 Millionen Pendler in Deutschland. Dabei ließe sich mit einem schon lange bekannten Konzept ganz einfach Geld sparen und die Umwelt schonen: mit der Fahrgemeinschaft. Die schwierige Suche nach dem passenden Mitfahrer erleichtert künftig Toyota.

"Die Toyota Kreditbank bietet Unternehmen eine neue Smartphone-App für innerbetriebliche Fahrgemeinschaften, die Pendler mit dem gleichen Arbeitsweg zusammenbringt. Unser "Carpooling"-Angebot richtet sich an Unternehmen, kann aber auch von Privatleuten kostenfrei genutzt werden," so das Unternehmen.

Mit wenigen Klicks können App-User innerhalb einer Firma herausfinden, mit welchen Kollegen sie sich den Arbeitsweg teilen. Die App ermöglicht dafür eine sichere, unkomplizierte und schnelle Kontaktaufnahme. Zusätzlich schlägt das System angemeldeten Nutzern basierend auf deren vorherigen Fahrtstrecken geeignete Mitfahrer vor. Auch Privatleute können ihre eigenen Fahrgemeinschaften in wenigen Minuten gründen - die maximale Teilnehmerzahl ist hier auf 20 Nutzer begrenzt.

Doch nicht nur die Reduzierung von Fahrtkosten für Fahrer und Insassen spricht für die Nutzung der App, sie fördert zudem die Kommunikation und mindert den Stau auf beliebten Pendlerstrecken - das wiederum schont die Umwelt und sorgt für sauberere Straßen. Die übersichtlich gestaltete Oberfläche der App bietet darüber hinaus noch weitere Funktionen wie einen Routenplaner inklusive öffentlicher Verkehrsmittel und Radfahrstrecken.

2.

Faurecia, ein führendes Technologieunternehmen in der Automobilbranche, demonstriert auf der CES Las Vegas (8. bis 12. Januar 2019) erneut seine Vorreiterrolle in den Bereichen smarter Fahrzeuginnenraum und nachhaltige Mobilität.

Zu den neuen wegweisenden Innovationen für ein sicheres, komfortables und maximal personalisiertes Fahrerlebnis und emissionsfreie Mobilität gehört ein voll integriertes Cockpit der Zukunft in einem Serienfahrzeug. Es zeigt, wie intelligente Bordsysteme und integriertes Design allen Insassen - sowohl auf den Vorder- als auch auf den Rücksitzen - ein stärker personalisiertes, vielseitigeres und vernetztes Erlebnis bieten können.

Zusammen mit Accenture hat Faurecia ein Elektroniksystem entwickelt, das sämtliche Cockpitfunktionen mittels Kameras, Sensoren sowie künstlicher Intelligenz verwaltet und eine intuitive Interaktion zwischen Insassen und Fahrzeug ermöglicht. Darüber hinaus werden eine ganze Reihe weiterer zukunftsorientierter Lösungen vorgestellt.

